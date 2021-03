FC Porto e Benfica tiveram triunfos por margem reduzida na 20.ª jornada da Liga de basquetebol.

Os dragões venceram no reduto do Esgueira por 73-72, enquanto que as águias ganharam em casa ao Lusitânia por 93-89.

FC Porto e Benfica somam agora 36 pontos, a um do líder Sporting, mas os dragões têm 19 jogos, tal como os leões, enquanto que as águias já fizeram 20 encontros.

RESULTADOS:

- Quarta-feira, 03 mar:

Oliveirense - Vitória de Guimarães, 101-78

- Sexta-feira, 05 mar:

CAB Madeira - Ovarense, 101-103

Esgueira - FC Porto, 72-73

Maia Basket - Imortal, 74-97

Galitos - Académica, 79-76

Benfica - Lusitânia, 93-89

- Quarta-feira, 10 mar:

Sporting – Barreirense, 20h

Classificação:

1. Sporting 19 jogos / 37 pontos

2. FC Porto 19/36

3. Benfica 20/36

4. Imortal 20/35

5. Oliveirense 20/34

6. Lusitânia 19/31

7. CAB Madeira 20/28

8. Vitória Guimarães 20/28

9. Académica 20/27

10. Galitos 20/27

11. Esgueira 20/26

12. Ovarense 20/26

13. Maia Basket 20/22

14. Barreirense 17/18