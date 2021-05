As meias-finais da Liga portuguesa de basquetebol, que contam com os duelos Sporting-Benfica e FC Porto-Imortal, arrancam na quinta-feira com o jogo 1 do dérbi lisboeta, no Pavilhão João Rocha.

Já o duelo 1 entre FC Porto e Imortal, no Dragão Arena, acontece na sexta-feira, naquela que é a abertura da disputa pelas vagas na final do campeonato 2020/2021.

As meias-finais jogam-se à melhor de cinco encontros, sendo que, se se chegar ao jogo 5, esta fase da Liga joga-se até 18 de maio.

Já a final do play-off tem início agendado para 21 de maio e pode ir até 2 de junho.

O calendário das meias-finais, já confirmado pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB):

SPORTING-BENFICA

Jogo 1: Sporting-Benfica (6 maio, 18h30)

Jogo 2: Sporting-Benfica (8 maio, 18h30)

Jogo 3: Benfica-Sporting (13 maio, 19h00)

*Jogo 4: Benfica-Sporting (15 maio, hora a definir)

*Jogo 5: Sporting-Benfica (17 maio, 19h00)

FC PORTO-IMORTAL

Jogo 1: FC Porto-Imortal (7 maio, 19h00)

Jogo 2: FC Porto-Imortal (9 maio, 15h00)

Jogo 3: Imortal-FC Porto (14 maio, 19h00)

*Jogo 4: Imortal-FC Porto (16 maio, 18h30)

*Jogo 5: FC Porto-Imortal (18 maio, 19h00)

*Se necessário, caso nenhuma equipa consiga vencer todos os três primeiros jogos ou se chegue ao final do jogo 4 com igualdade 2-2.