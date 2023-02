Sporting e FC Porto defrontam-se este sábado, a partir das 15 horas, em jogo da 20.ª jornada da liga portuguesa de basquetebol.

Os leões são os atuais terceiros classificados, com 34 pontos, menos um do que o FC Porto, que é segundo na classificação, com 35 pontos. O Benfica é líder, com 36.

A jornada tem todos os seis jogos este sábado: Esgueira-CAB Madeira (14h30), Póvoa-Benfica (15h00), Lusitânia-Ovarense (16h00), UD Oliveirense-Imortal (16h00) e V. Guimarães-Sangalhos (21h00).

É o terceiro duelo entre leões e dragões em 2022/23. O primeiro foi a 19 de novembro de 2022, para o campeonato, com o FC Porto a vencer na receção ao Sporting (91-89). Mais recente foi o duelo das meias-finais da Taça Hugo dos Santos, ganho pelo Sporting (84-97).

Siga, ao minuto, tudo deste clássico entre Sporting e FC Porto.