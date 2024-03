O Sporting venceu o Lusitânia este sábado (87-113) na quinta e última jornada do grupo B da Taça Hugo dos Santos.

No grupo A, também este sábado, o Benfica venceu o CD Póvoa (72-87) e a Ovarense venceu o Esgueira (81-82).

Finalizada a fase de grupos, o Sporting termina no primeiro lugar do grupo A, com dez pontos. Com o primeiro lugar, os leões estão nas meias-finais, assim como a UD Oliveirense, que venceu o grupo B.

Por definir ficam dois lugares nas meias-finais, que serão apurados numa eliminatória a realizar entre os segundo e terceiro classificados dos grupos A e B.

O Benfica, 2.º classificado no grupo A, vai defrontar o Imortal, 3.º do grupo B, nessa eliminatória e o vencedor deste duelo vai defrontar o Sporting nas meias-finais. O outro jogo, entre 3.º classificado do grupo A e 2.º do grupo B, coloca em duelo Ovarense e FC Porto, sendo que o vencedor vai encontrar a UD Oliveirense nas meias-finais.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS GRUPOS

Grupo A:

1.º: UD Oliveirense, 10 pontos

2.º: Benfica, 9

3.º: Ovarense, 8

4.º: Galomar, 6

5.º: Esgueira, 6

6.º: CD Póvoa, 6

Grupo B:

1.º: Sporting, 10

2.º: FC Porto, 9

3.º: Imortal, 8

4.º: Vitória SC, 7

5.º: Portimonense, 6

6.º: Lusitânia, 5