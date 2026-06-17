Benfica bate Sporting no João Rocha e fica a uma vitória do título no hóquei
Encarnados vencem por 5-2 na casa dos verde e brancos
Encarnados vencem por 5-2 na casa dos verde e brancos
O Benfica venceu o Sporting por 5-2 na noite desta quarta-feira, no Pavilhão João Rocha, no jogo dois da final do campeonato nacional de hóquei em patins. O triunfo na casa dos leões deixa as águias a apenas uma vitória do título nacional, enquanto os verde e brancos estão obrigados a vencer os três possíveis jogos restantes para serem campeões.
A eficácia fez a diferença num jogo em que o Benfica conseguiu cedo chegar à vantagem, tendo no guarda-redes Conti Acevedo o complemento decisivo para impedir o Sporting de aproximar-se no marcador e disputar a vitória.
A equipa treinada por Edu Castro, que tinha ganho o primeiro jogo por 3-2, chegou à vantagem com um golo de Zé Miranda, aos quatro minutos, após uma boa arrancada pela direita e “picadinha” para bater Xano Edo. A má entrada do Sporting em jogo levou a que Edo Bosch pedisse «timeout» pouco depois, mas seria o Benfica a marcar mais tarde, de novo.
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Ao minuto 11, após uma belíssima combinação com Nil Roca, Zé Miranda bisou e dobrou a vantagem do Benfica, que ainda viu o Sporting ter um golo anulado ao minuto 17 (bola no patim de Rafa Bessa), mantendo o 2-0 para intervalo.
Na segunda parte, porém, o Sporting conseguiu mesmo reduzir a desvantagem, com um golo de Alessandro Verona (32m). Sol de pouca dura, porque imediatamente a seguir, Gonçalo Pinto fez o 1-3 no marcador.
No minuto seguinte, o cartão azul ao autor do terceiro golo do Benfica abriu esperanças aos leões que, tal como na casa do rival, não aproveitaram o “powerplay”… e ainda sofreram o 4-1 num livre direto de Lucas Ordóñez (35m), a castigar falta sobre Roberto Di Benedetto.
O Sporting mostrou vontade em inverter o resultado, mas encontrou uma barreira em Conti Acevedo, que só não negou o segundo golo dos leões, aos 43 minutos, num remate de Facundo Navarro.
O resultado ficou fechado a dois minutos do fim com o 5-2 apontado por Zé Miranda (48m) e segue-se novo jogo no próximo sábado, em casa do Benfica, às 15 horas, num dérbi que pode dar título ou então arrastar a decisão para pelo menos um quarto jogo.