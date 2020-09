Carlos Carneiro deu por terminada, esta quarta-feira, uma carreira desportiva de 20 anos como jogador sénior de andebol. O central, natural de Guimarães, de 38 anos, anunciou o fim do ciclo em conferência de imprensa realizada na sede do Comité Olímpico de Portugal, dizendo que vai prosseguir a ligação à modalidade noutras funções.

Carneiro emocionou-se por várias vezes ao longo do seu discurso, pautado pelos agradecimentos aos clubes que representou - V. Guimarães, Francisco de Holanda, ABC, AC Fafe, Boavista, Madeira SAD, Benfica e Sporting – bem como aos treinadores, colegas de equipa, Federação Portuguesa de Andebol, professores, patrocinadores e família, entre outros.

Sem se querer alongar sobre o futuro, mas revelando que irá continuar ligado ao Sporting, Carneiro reconheceu ser «sempre uma decisão difícil», mas «tomada em consciência e a pensar» no melhor para si. «Dou agora espaço a novos jogadores, novos talentos. Devo tudo ao andebol, formou-me, educou-me, deu-me autoestima, reconhecimento, deu-me tudo», acrescentou.

Internacional pela seleção de Portugal em 109 ocasiões, Carlos Carneiro recebeu algumas lembranças de alguns dos clubes que representou, bem como da autarquia de Guimarães, enumerando os melhores momentos de uma longa carreira, com mais de 15 títulos. «Consegui ser campeão nacional praticamente em todos os clubes por onde passei, alguns títulos individuais, capitão da seleção nacional, que é um orgulho, capitão de clubes como o Benfica e o Sporting. Dificilmente poderia pedir mais, estou muito orgulhoso», sublinhou Carneiro, que praticou andebol quase 30 anos, desde que iniciou a formação no início da década de 90, no V. Guimarães.