Declarações do treinador da equipa de voleibol do Sporting, João Coelho, após a vitória por 3-1 na visita ao Benfica, no decisivo jogo 5 da final do campeonato nacional, ganho pelos leões:

«O melhor é sempre o último. É o mais difícil de jogar, o da consagração. Jogámos desta forma deste o primeiro jogo da época e isso permitiu-nos manter a coerência no jogo e nesta final. É o corolário de um trabalho que não é só meu. Trabalhámos muito. A equipa entrega-se à causa. Temos de dar os parabéns ao adversário, que entrou fortíssimo. O que nos define é o caminho que nos trouxe até aqui. Ser campeão é um prémio justo. A equipa melhorou do ano passado para este ano, onde perdemos no último jogo com a máxima dignidade. Daqui para frente não vai ser nada diferente. Estou feliz. Pedi aos adeptos para celebrarem connosco no Pavilhão João Rocha.»

«Lembro-me da minha primeira final no Castêlo da Maia, perdida para o Benfica. Não estava preocupado em ser campeão nacional. Isso não iria definir o meu trabalho. Esta era a terceira oportunidade. Sai um pouco o peso nos ombros, mas agora tenho de ir procurar o segundo título. No final foi um extravasar de emoções. Somos egoístas nesta altura de celebrar, mas também é o nosso momento. É normal.»

«Agora vamos tentar ganhar o próximo. Este já é passado. Foi só um jogo. Ganhar e perder vai muito para lá da conquista do campeonato. A ideia do projeto é tentar construir com uma equipa com bases que se identifiquem com o clube e que os adeptos se identifiquem com os atletas. A ideia é manter a equipa. Nos saltos qualitativos das diferentes competições a pressão será sempre a mesma. Vamos ter uma base. Olhar para formação, para os jovens e para o mercado português.»

«Edson Valencia [ndr: 37 anos] chega tarde a um clube como o Sporting e chega muito a tempo de ganhar. Ele foi o mais sobrecarregado porque tivemos um problema com um jogador que jogava na posição dele. Chegou cansado a esta final, mas de alma cheia. Foi decisivo nesta caminhada. Mas na verdade contam todos e ele é mais um que deu o exemplo.»