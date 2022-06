A atleta olímpica portuguesa Evelise Veiga conquistou a prova do salto em comprimento do meeting de Castellón, em Espanha, conseguindo um novo recorde pessoal, com uma marca de 6,74 metros.

A atleta do Sporting conseguiu a sua melhor marca à quinta tentativa, superando o seu anterior recorde pessoal, que era de 6,71.

Nos 100 metros, Lorene Bazolo venceu em 11,31 segundos, à frente da compatriota Rosalina dos Santos, que fez 11,50.

Também Cátia Azevedo venceu a sua prova, ao triunfar em 51,43 nos 400 metros, enquanto Ruben Antunes venceu no lançamento do martelo, com 70,61, numa competição com apenas dois lançadores.