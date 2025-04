A equipa feminina do Sporting viu confirmada, este sábado, a despromoção da Liga feminina de futsal à 2.ª Divisão, na 21.ª e penúltima jornada do campeonato.

As leoas, que estavam na principal divisão desde 2015/16, perderam na receção ao Nun’Álvares, por 7-4. Este resultado, aliado à vitória do Atlético CP na receção ao Futsal Feijó, ditou a despromoção do Sporting.

A equipa treinada por Teresa Jordão ocupa o nono lugar, com 22 pontos, a três do Atlético, oitavo com 25, sendo que o Atlético tem vantagem no confronto direto para as verde e brancas, que se juntam a Povoense, Maia Futsal e EDC Gondomar nas equipas que descem.

Benfica, Nun’Álvares, Leões de Porto Salvo, Novasemente, Santa Luzia, Futsal Feijó, Águias de Santa Marta e Atlético CP vão disputar o play-off de campeão.

O resumo do Sporting-Nun'Álvares: