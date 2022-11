O Sporting garantiu, este sábado, a qualificação para a “final four” da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os italianos do Feldi Eboli, por 5-0, na terceira e última jornada do grupo A da Ronda de Elite da competição.

Os leões chegaram ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Zicky Té, aos nove minutos.

Na segunda parte, Cavinato (21m), Miguel Ângelo (26m), Diogo Santos (32m) e Sokolov (33m) fizeram os restantes golos.

A equipa comandada por Nuno Dias só precisava de um empate para garantir o primeiro lugar e consequente apuramento, mas fecha a Ronda de Elite com o pleno de vitórias e os nove pontos possíveis.

O Uragan ficou em segundo lugar com seis pontos, seguido do Eboli com três e do Loznica, sem pontos.

Os leões juntam-se ao Benfica na “final four”. A equipa encarnada garantiu, horas antes, a qualificação, após a vitória sobre o Kairat.