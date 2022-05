O Sporting qualificou-se, na tarde desta quinta-feira, para a final da Taça de Portugal masculina de futsal, ao vencer o Quinta dos Lombos por 4-1, na primeira meia-final, em Sines.

O atual detentor do título construiu a vitória com golos de Tomás Paçó (8m) e Waltinho (9m) na primeira parte e, na segunda, com um bis de Pany Varela (25m e 35m). Na resposta, Willian Carioca (36m) fez o único golo da equipa comandada por Jorge Monteiro.

Na final, agendada para as 20 horas de sábado, a equipa comandada por Nuno Dias defronta o vencedor da meia-final entre Benfica e Marítimo, agendada para as 21 horas desta quinta-feira.

No sábado, além da final da Taça masculina, há mais futsal em Sines, com as meias-finais da Taça de Portugal feminina: Águias de Santa Marta-Nun'Álvares (11h00) e Novasemente-Benfica (14h00). A final feminina é às 20 horas de domingo.