O Sporting juntou-se a Benfica, Sp. Braga, Leões de Porto Salvo, Ladoeiro e Ferreira do Zêzere nos quartos de final da Taça de Portugal de futsal. No primeiro de três jogos dos oitavos marcados para este domingo, os leões venceram o Fundão por 5-3.

Pelé, dos visitantes, marcou o primeiro de grande penalidade no Pavilhão João Rocha. Cinco minutos depois, foi a vez de o Sporting marcar de penálti por Taynan.

Caio Pedro pôs de novo o Fundão em vantagem, mas o Sporting operou uma reviravolta que deixou os albicastrenses fora da discussão do jogo.

Rúben Freire, Wesley, Sokolov e Zicky Té marcaram, com destaque para o último golo, com grande categoria do pivô português. Caio Pedro bisou e fechou as contas.

Há mais dois jogos neste domingo, com Quinta dos Lombos a enfrentar o Dínamo Sanjoanense e o Sassoeiros a receber o Burinhosa.