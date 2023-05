Sporting, Benfica e Sporting de Braga venceram este sábado nas respetivas deslocações ao Caxinas, ao Quinta dos Lombos e ao Fundão, no jogo um dos quartos de final da Liga.

O Sporting venceu por 9-2 na casa do Caxinas, o Benfica bateu o Quinta dos Lombos por 4-2 e o Sp. Braga triunfou por 5-2 no duelo com o Fundão.

As três equipas estão, assim, a uma vitória das meias-finais do campeonato e podem confirmar o apuramento em casa, no jogo dois dos quartos de final, no próximo dia 19 de maio.

Na sexta-feira, o Eléctrico recebeu e venceu o Leões de Porto Salvo, no desempate por penáltis (4-2), após o empate a uma bola.