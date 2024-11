O Sporting não foi além de um empate na receção ao Quinta dos Lombos (5-5), esta quinta-feira, num encontro em que desperdiçou uma vantagem de três golos na reta final do encontro, deixando 'fugir' o Benfica na liderança do campeonato.

Os tetracampeões nacionais entraram bem, com golos de Alex Merlim (6m) e Anton Sokolov (7m), mas Gonçalo Sobral respondeu logo (8m). Ainda assim, antes do intervalo, Allan Guilherme fez o 3-1 no Pavilhão João Rocha, aos 12 minutos.

A abrir a segunda parte, Willian Carioca reduziu para os oeirenses (22m) mas viu Anton Sokolov (23m) e Taynan (30m) colocarem a vantagem leonina em três golos. Ainda assim, o jogo esteve longe de estar terminado.

Nos últimos oito minutos, os golos de Costelinha (32m), Gonçalo Sobral (34m) e Willian Carioca (40m), no último suspiro, culminaram no 5-5 final.

O Sporting soma 13 pontos na segunda posição, a dois do líder Benfica, que leva cinco triunfos em cinco jornadas. Já o Quinta dos Lombos segue no quinto posto, com oito pontos.