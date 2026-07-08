O Sporting e o Benfica ficaram a conhecer, na manhã desta quarta-feira, os respetivos adversários na ronda principal (Main Round) da Liga dos Campeões de futsal.

O sorteio realizado em Nyon, na Suíça, ditou que o Sporting, atual campeão europeu, vai defrontar o Étoile Lavalloise (França), o MNK Olmissum (Croácia) e o Stalitsa Minsk (Bielorrússia). Nota para o adversário francês, semifinalista em 2025/26, que só viu negado o acesso à final da última edição fruto da recuperação épica do Palma, até então tricampeão europeu que acabaria derrotado na final pelos leões.

O Benfica, atual bicampeão português, inserido no grupo 4, vai defrontar ElPozo Murcia (Espanha), FC HIT Kyiv (Ucrânia) e Tigers Roermond (Países Baixos).

O Olmissum é o anfitrião no grupo do Sporting e o Tigers Roermond é o do grupo do Benfica.

No grupo 1 da ronda principal estão Barcelona, Futsal Club Semey, Futsal Club Lucenec (anfitriões) e Futsal Minerva. O grupo 2 é composto por Kairat Almaty, Anderlecht (anfitriões), United Galati e TKF Beitar.

A ronda principal joga-se de 27 de outubro a 1 de novembro e os três primeiros classificados de cada um dos quatro grupos (total de 12 clubes) apuram-se para os oitavos de final.

Esta manhã foram também sorteadas a fase preliminar e o caminho B da ronda principal. A fase preliminar conta com 32 clubes, divididos em oito grupos de quatro clubes cada. Os vencedores dos oito grupos apuram-se para o caminho B da ronda principal, que conta com quatro grupos de quatro clubes cada.

Nesse caminho B da ronda principal já estão Piast Gliwice e Araz (grupo 5), Kauno Zalgiris e Differdange (grupo 6), Luxol St. Andrews e L84 Turim (grupo 7) e KMF Loznica – Formatura 2018 e SC Athletic Futsal (grupo 8). Cada grupo espera por mais dois clubes que sairão dos oito vencedores da fase preliminar.

Neste caminho B da «Main Round», os quatro vencedores de grupos juntam-se, nos oitavos de final, aos 12 clubes dos quatro grupos principais da «Main Round».

O sorteio dos oitavos de final e dos quartos de final realizar-se-á a 4 de novembro. Os “oitavos”, jogados a duas mãos, disputam-se a 23 de novembro e 4 de dezembro. Os quartos de final são a 8 e 19 de fevereiro de 2027 e a «final four» é de 6 a 9 de maio de 2027, ainda com local a anunciar.