Sporting, Benfica, Quinta dos Lombos, Candoso, Eléctrico, Leões de Porto Salvo e Marítimo garantiram, este sábado, o apuramento para a final a oito da Taça de Portugal masculina de futsal.

Em Braga, no pavilhão da Universidade do Minho, Rudi deu vantagem à equipa comandada por Joel Rocha (4m), mas o Sporting virou ainda na primeira parte por Pauleta (14m) e Cardinal (20m). Na segunda, Alex Merlim fez o 1-3 (31m) e Cardinal, já no último minuto, com os bracarenses em cinco para quatro, completou o hat-trick para o 1-5 final.

Em Viseu, o Benfica também garantiu o apuramento, com uma vitória pela margem mínima: 3-2 ante o Viseu 2001. Rocha deu vantagem às águias (8m), Mamadú Turé empatou (9m), mas Bruno Cintra recolocou o Benfica na frente (17m). Na segunda parte, Douglas Moraes fez o 2-2 (31m), mas Afonso Jesus fez depois o golo decisivo, aos 34 minutos.

Nos outros jogos, mais quatro equipas da Liga garantiram vaga. O Leões de Porto Salvo goleou o Farense, o Eléctrico bateu o Belenenses, o Candoso o Macedense e, num duelo entre equipas da Liga, o Quinta dos Lombos resgatou a qualificação no Fundão, no desempate por penáltis. O Marítimo, da 2.ª Divisão, eliminou o SC Cabeçudense/FC Famalicão, da 3.ª, sendo os insulares, nesta altura, o único representante fora da Liga na próxima fase. Mas vai haver outro, saído do último jogo dos oitavos de final, o Amigos de Cerva-Caxinas, duelo entre uma equipa da 3.ª Divisão e outra da 2.ª Divisão, a 30 de março.

Com estes resultados, e uma vez que já está definido o emparelhamento da final a oito, já se conhecem três dos quatro duelos dos quartos de final: Sporting-Candoso, Marítimo-Eléctrico e Quinta dos Lombos-Leões de Porto Salvo. O Benfica defronta o vencedor do Amigos de Cerva-Caxinas. Os "quartos" da Taça são a 19 de maio, as meias-finais dia 21 e a final dia 22.

RESULTADOS DOS OITAVOS DE FINAL

Fundão-Quinta dos Lombos, 5-5 (1-3 após penáltis)

Marítimo-Cabeçudense/Famalicão, 4-1

Candoso-Macedense, 3-0

Eléctrico-Belenenses, 4-2

Leões de Porto Salvo-Farense, 11-0

Viseu 2001-Benfica, 2-3

Sp. Braga/AAUM-Sporting, 1-5

Amigos de Cerva-Caxinas (30 março)