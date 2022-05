O Sporting qualificou-se, na tarde desta quarta-feira, para as meias-finais da Taça de Portugal, ao golear o Candoso por 9-2, no terceiro jogo do calendário dos quartos de final, em Sines, palco da final a oito da competição.

Os leões construíram o triunfo com golos de Esteban Guerrero, Cardinal fez um hat-trick e João Matos, Pany Varela, Erick Mendonça, Miguel Ângelo e Caio Ruiz também marcaram. Amílcar Gomes e Vini marcaram para a equipa do concelho de Guimarães.

Nas meias-finais, o Sporting encontra o Quinta dos Lombos, que venceu horas antes o Leões de Porto Salvo, por 4-2. William Carioca, Milton Dias, Rodriguinho e um autogolo de Pedro Cary construíram a vitória da equipa comandada por Jorge Monteiro. Wesley e o mesmo Pedro Cary marcaram os golos do Leões.

A abertura da final a oito, na manhã desta quarta-feira, ficou marcada pela histórica vitória do Marítimo, que disputa a 2.ª Divisão Nacional de futsal e que teve uma estreia vitoriosa em fases finais da Taça de Portugal, ao bater o primodivisionário Eléctrico, por 7-2. Babau, Kayque dos Santos, Alessandro (x2), Pincha (x2) e Nicolas Tomé marcaram os golos dos insulares. Russo e John Lennon marcaram para a formação de Ponte de Sor.

O Marítimo espera adversário saído do Benfica-Caxinas, jogo que encerra os quartos de final, às 21 horas.