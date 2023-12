O Sporting venceu o Haladás por 7-2, na noite desta sexta-feira, no Pavilhão João Rocha, na segunda de três jornadas do grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

A jogar o seu grupo em casa, o Sporting somou a segunda vitória no mesmo número de jogos e vai decidir o apuramento para a final four no domingo, contra o Anderlecht, que também venceu os dois primeiros jogos.

Esta noite, três golos de Alex Merlim (4m, 23m, 34m), dois de Hugo Neves (9m, 37m), um de Taynan (13m) e um de Zicky Té (1m) fizeram a vitória dos leões. Para a equipa húngara, marcaram Arnon Santos (9m) e Ádám Vas (31m).

Esta tarde, no jogo que abriu a jornada, o Anderlecht venceu o Loznica, por 8-1.

Na classificação, Sporting e Anderlecht somam seis pontos cada. Haladás e Loznica ainda não pontuaram e estão matematicamente sem hipóteses de aceder à final four.

No domingo, o decisivo Sporting-Anderlecht joga-se a partir das 18h30 e, aos leões, basta o empate, dada a melhor diferença de golos face aos belgas: a equipa treinada por Nuno Dias tem um saldo de 16-3 em golos (13 positivos), para 13-3 do Anderlecht (dez positivos).

Na final four já está o Benfica, que garantiu o primeiro lugar do grupo B na quinta-feira, a uma jornada do fim. No grupo A, o Riga FC, de Ricardinho, é líder com seis pontos e vai disputar o apuramento com o Barcelona, de André Coelho e Erick Mendonça, na última jornada. Os catalães têm quatro pontos, no segundo lugar. O duelo entre Riga e Barcelona é às 15 horas deste sábado.

No grupo D, o atual detentor, o Palma, tem seis pontos e parte na frente para a decisão do último jogo com o HIT Kiev, segundo com três pontos. O duelo entre espanhóis e ucranianos é às 18 horas de sábado.