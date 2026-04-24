O Sporting venceu o Ferreira do Zêzere por 6-2 na noite desta sexta-feira e garantiu o apuramento para a final da Taça de Portugal masculina de futsal, título que vai defender no dérbi ante o Benfica, marcado para as 18h30 de domingo, em Gondomar.

O guarda-redes Bernardo Paçó, com um golo e duas assistências, além de várias defesas, foi protagonista de um jogo em que o Sporting foi para intervalo a vencer por 2-0, chegou ao 6-0 na segunda parte e viu o Ferreira do Zêzere, entregue ao jogo até final, reduzir para 6-2.

Foi mesmo o guardião dos leões a abrir o marcador, quando estavam decorridos 7:15 minutos de jogo. Bernardo Paçó fez uma daquelas arrancadas habituais até ao meio-campo contrário, pela direita, e rematou para o fudo da baliza defendida por Nilton. O 2-0 teve, não golo, mas assistência do guardião leonino: arrancou de novo pela direita com bola e simulou o remate, colocando a bola em zona central para o remate certeiro de Wesley, fora da área (15m).

Na segunda parte, o golo esteve perto nas duas balizas aos 26 e 27 minutos, mas Tomás Paçó negou o 2-1 a Chapinha com um grande corte, depois de este ultrapassar Bernardo Paçó. Do outro lado, na resposta, Bruno Pinto viu Daniel Sodré fazer um grande corte em cima da linha de baliza.

Porém, o 3-0 surgiria ainda no mesmo minuto, por Bruno Pinto, num remate de pé esquerdo na área. E os golos sucederam-se. Bruno Pinto bisou para o 4-0 aos 29 minutos, com assistência de Bernardo Paçó, que lhe colocou a bola com um lançamento preciso com a mão de uma área a outra. E, nos dois minutos seguintes, mais dois golos: um autogolo de Francisco Oliveira para o 5-0 e um golo de Alex Merlim para o 6-0.

No entanto, a equipa treinada por Cristiano Coelho reagiu bem na parte final e Jô Mahrez (32m) e Kaká (37m) evitaram um resultado mais pesado ante a equipa treinada por Nuno Dias, que segue para a final à procura do 11.º título da história do clube na prova, perante um Benfica que procurará o nono êxito na Taça.

Na tarde desta sexta-feira, o Benfica tinha ganho ao Nun’Álvares por 5-0, no outro duelo das meias-finais. Apesar do apuramento, perdeu um jogador importante para o dérbi com os leões.