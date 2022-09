O Sporting recebeu e venceu o FC Porto, na tarde deste domingo, por 4-2, no Pavilhão João Rocha, em jogo da primeira jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Xavi Barroso (7m) deu vantagem ao FC Porto, mas o Sporting respondeu e deu a volta com golos de João Souto (11m) e Gonzalo Romero (18m).

Ainda na primeira parte, Gonçalo Alves empatou a partida, aos 19 minutos.

Na segunda parte, Matías Platero (45m) e Toni Pérez (50m) garantiram os primeiros três pontos aos comandados de Alejandro Domínguez.

No sábado, já se tinham realizado os primeiros cinco jogos, com triunfos de HC Braga, Benfica, Famalicense e Óquei Barcelos, grupo de clubes aos quais o Sporting se junta com três pontos somados.

A ronda termina apenas na quarta-feira, com o AD Valongo-GRF Murches.