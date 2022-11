O Sporting recebeu e venceu a UD Oliveirense por 5-4, ao início da tarde deste domingo, no Pavilhão João Rocha, no jogo que encerrou a sexta jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

No regresso à prova após a paragem para a realização do Mundial de seleções, Lucas Martínez adiantou os visitantes, aos 13 minutos. Toni Pérez fez o 1-1 ao minuto 19 e, depois, apareceu Gonzalo Romero a bisar para o 3-1 ao intervalo, com golos aos 20 e 22 minutos, o último de penálti.

Na segunda parte, Marc Torra reduziu para 3-2 logo a abrir (23m), João Souto fez o 4-2 para o Sporting (30m) e Torra bisou para voltar a reduzir a desvantagem da UD Oliveirense, aos 32 minutos.

Nos minutos finais, houve grande emoção, com a UD Oliveirense a fazer o 4-4 por Jordi Adroher aos 47 minutos, mas Gonzalo Romero, decisivo, fez o seu hat-trick e o 5-4 final no minuto seguinte.

Com o triunfo, os leões isolam-se no terceiro lugar, ultrapassando o FC Porto e aproximando-se do Óquei de Barcelos, fruto do empate entre as duas equipas no sábado, dia em que se realizaram os restantes seis jogos da ronda.

RESULTADOS – 6.ª JORNADA:

FC Porto-OC Barcelos, 6-6

Murches-Riba D’Ave, 4-1

HC Braga-AD Valongo, 1-4

SC Tomar-Paço de Arcos, 3-0

Benfica-Famalicense, 5-2

Parede-Juventude de Viana, 4-2

Sporting-UD Oliveirense, 5-4

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 18 pontos

2.º: OC Barcelos, 16

2.º: Sporting, 15

4.º: FC Porto, 13

5.º: Sp. Tomar, 10

6.º: AD Valongo, 9

7.º: Famalicense, 7

8.º: Juventude de Viana, 6

9.º: HC Braga, 6

10.º: Riba D’Ave, 6

11.º: UD Oliveirense, 5

12.º: Murches, 4

13.º: Parede, 4

14.º: Paço de Arcos, 3