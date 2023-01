O Sporting e o Óquei de Barcelos aproveitaram da melhor forma a derrota do Benfica no clássico com o FC Porto e aproximaram-se dos encarnados, agora vice-líderes por troca com os dragões.

Na visita ao Parede FC, o Sporting venceu por 5-3 e tem 32 pontos, estando agora a um ponto do Benfica e a dois do líder FC Porto.

O Óquei de Barcelos goleou na receção ao Paço de Arcos, por 10-0, ascendendo à quarta posição, com 29 pontos e beneficiando da derrota da AD Valongo – caiu para quinto – na visita ao SC Tomar, por 5-1.

Nos outros jogos, o Murches venceu o HC Braga por 2-0, o Famalicense triunfou na visita à Juventude de Viana (2-5) e a UD Oliveirense somou os três pontos na deslocação a Riba D’Ave (0-2).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 34 pontos

2.º: Benfica, 33

3.º: Sporting, 32

4.º: Óquei de Barcelos, 29

5.º: AD Valongo, 27

6.º: UD Oliveirense, 21

7.º: SC Tomar, 20

8.º: Parede FC, 13

9.º: Famalicense, 13

10.º: Riba D’Ave, 12

11.º: HC Braga, 10

12.º: Murches, 8

13.º: Juventude de Viana, 7

14.º: Paço de Arcos, 6