O Sporting venceu este domingo na visita ao SC Tomar, por 8-4, garantindo a qualificação para as meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins.

Depois do triunfo por 6-4 em casa, o Sporting garantiu a passagem à próxima fase com novo triunfo, no segundo jogo, com uma reviravolta épica: chegou a estar a perder por 4-0, mas virou o resultado com oito golos sem resposta.

No outro duelo deste domingo, a UD Oliveirense recebeu e venceu o FC Porto por 6-3 e empatou a eliminatória dos quartos de final, depois de os dragões terem ganho em casa no jogo um, por 7-2.

A eliminatória entre FC Porto e UD Oliveirense é mesmo a única por fechar, dado que, no sábado, Benfica e Óquei de Barcelos selaram também o apuramento, ao jogo dois. Os dragões recebem a formação de Oliveira de Azeméis na quarta-feira.