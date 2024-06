O Sporting recebeu e venceu o FC Porto por 6-3, este domingo, no Pavilhão João Rocha, no jogo 2 das meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os leões chegaram à vantagem de 3-0 na primeira parte, com golos de Alessandro Verona (8m), João Souto (10m) e Facundo Bridge (17m).

Na segunda parte, Ferran Font fez o 4-0 (28m), mas o FC Porto reagiu e reduziu para 4-2, com golos de Ezequiel Mena (31m) e Carlo Di Benedetto (34m).

Os leões voltaram a ganhar mais conforto no marcador com os golos de Gonzalo Romero (42m) e o bis de João Souto, para o 6-2 (44m). Os azuis e brancos reduziram já perto do final, por Hélder Nunes (49m), para o 6-3.

A meia-final entre Sporting e FC Porto está agora 1-1, depois de os dragões terem ganho por 4-2 no Dragão Arena, no jogo 1.

Significa isto que a meia-final, à melhor de cinco jogos, vai ter pelo menos mais dois duelos. O próximo é na quinta-feira, em casa do FC Porto (20h00). No próximo domingo, é novamente em casa do Sporting (16h00).