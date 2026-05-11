O internacional italiano Alex Merlim desfez as dúvidas e confirmou que vai continuar a representar a equipa de futsal do Sporting na próxima época, tendo assumido que «foi a última Champions» que o atual grupo jogou junto, pois há saídas no plantel no final de 2025/26.

«É um momento inesquecível, já tinha ganho duas Champions e esta é a terceira, mas é como se fosse a primeira. Só nós sabemos o que passamos para chegar a estas decisões nestes momentos, mas eu acho que este grupo merece, porque infelizmente foi a última Champions que jogámos juntos», disse, em declarações ao Canal 11, após a conquista da Liga dos Campeões pelo Sporting

Questionado sobre se essas palavras significavam despedidas, o ítalo-brasileiro de 39 anos respondeu.

«Há algumas despedidas, mas eu vou aproveitar e dizer que, graças a Deus, no meu caso, eu vou continuar de leão ao peito e sinto-me muito feliz e honrado por continuar a vestir a verde e branca», concluiu Merlim, que cumpre a 11.ª temporada no clube.