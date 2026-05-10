O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, considerou este domingo que a conquista da Liga dos Campeões por parte dos leões foi «categórica e meritória» e «não deixa dúvidas a ninguém».

«Não tem um sabor melhor ou pior [do que as duas anteriores Ligas dos Campeões conquistadas]. Tem um sabor especial e sobretudo com um sentimento de conquista meritória. É uma conquista que não deixa dúvidas a ninguém. Quem analisa futsal, quem analisa desporto e viu estes jogos, não tem dúvidas absolutamente nenhumas de que o Sporting é merecedor e, com toda a justiça, sai de Pesaro com a Liga dos Campeões para Lisboa», afirmou, na sala da conferência de imprensa da Pesaro Futsal Arena, onde os seus jogadores lhe acabaram a dar um banho com água e cerveja.

O banho dos atletas a Nuno Dias:

Já encharcado, o treinador prosseguiu a sua análise à final e à competição, destacando que o Sporting, até levantar o troféu, ganhou «a todas as primeiras equipas do ranking» de futsal. «Ganhámos ao Kairat, ganhámos ao Benfica, ganhámos ao Cartagena, ganhámos ao Palma. Ganhámos às melhores equipas todas e de uma forma categórica. A todas elas ganhámos com toda a justiça, ganhámos porque fomos melhores. E isso ainda me deixa mais satisfeito, porque não aconteceu por acaso. Não vencemos por obra do acaso ou por sorte», disse, destacando que «o momento crucial» foi conseguir manter a vantagem de 1-0 ao jogar em inferioridade numérica nos dois últimos minutos da primeira parte (por expulsão de Diogo Santos).

«Mais do que conseguir ganhar, é a forma como ganhámos, como conseguimos ganhar. Mais do que o termos ganho e finalmente termos voltado a conquistar este troféu, que já estava a fugir-nos a algum tempo, é a maneira como o conseguimos, a forma categórica e meritória como conseguimos alcançar este triunfo depois de ganhar a todas as melhores equipas da Europa», declarou.