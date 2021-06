Declarações do treinador do Sporting, Nuno Dias, ao Canal 11, após a vitória por 6-2 ante o Benfica, que ditou o título nacional de futsal aos leões:

«Obviamente que a diferença entre o Sporting e o Benfica não é de 6-2. Apesar e ter sido 6-2 na Taça da Liga e 6-2 hoje, o equilíbrio é a nota dominante e acho que o Benfica, por todos os jogos que fez, não merecia ter acabado com um resultado pesado como o de hoje. É uma equipa belíssima, dignos vencidos, estão de parabéns pela época que fizeram.»

«Balanço rápido: o Sporting inicia a época com três juniores como contratações. E o Sporting faz uma época com quase 50 jogos [ndr: 48], sofre uma derrota no prolongamento, conquista todas as competições: Taça de Portugal [ndr: relativa a 2019/2020], Taça da Liga, Liga dos Campeões e, de novo, de forma extraordinária, a Liga, depois de, na fase regular, ter sido primeiro, com mais pontos, mais golos marcados e menos golos sofridos.»

«É um orgulho enorme. Esta equipa, com tanta juventude… vê-los crescer da maneira como cresceram, é um orgulho enorme. Foi, de facto, a melhor época de sempre do Sporting, desta equipa do futsal, provavelmente de alguma equipa de futsal nesta história do futsal a nível mundial.»

«Todas as adversidades, os miúdos que entram, Cardinal melhor marcador com sete ou oito golos de diferença lesiona-se em janeiro. Tivemos que chamar o [Hugo] Neves, mais um produto da formação. Com todas as dificuldades, conseguimos chegar com esta qualidade, jogadores em enorme sofrimento, mas com qualidade enorme. Guitta melhor do mundo declarado, Merlim uma categoria enorme, o crescimento do Zicky, uma revelação enorme… o Tomás… o Matos grande capitão, Pany trabalho extraordinário, Cavinato, Rocha, Taynan… acho que fizeram um trabalho soberbo. Foi uma época brilhante. Agora vamos de férias, estou mortinho por largar o futsal (risos).»