O Sporting venceu o Marítimo este sábado por 32-23 e sagrou-se bicampeão nacional de andebol.

A equipa treinada por Ricardo Costa chegou ao intervalo a vencer por 18-14 e completou o triunfo com um parcial de 14-9.

Os leões conquistam o 23.º campeonato de andebol da sua história e são campeões de forma consecutiva pela primeira vez desde 1981, ano que culminou com o quarto campeonato seguido, numa sequência iniciada em 1978.

Com este êxito, o Sporting fica a um título do FC Porto, recordista com 24.

Já este sábado, o FC Porto venceu o Benfica por 37-34, adiando, por horas, o título nacional dos verde e brancos.

Na classificação, o Sporting é líder com 47 pontos, mais três do que o FC Porto, que tem 44. O Benfica é terceiro com 37 e o Marítimo é quarto no grupo A da fase final, com 32.

Na última jornada, agendada para o próximo sábado, há um Sporting-FC Porto e um Benfica-Marítimo.