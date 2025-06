O Sporting goleou o Benfica por 5-1 no Pavilhão João Rocha e está pela primeira vez em vantagem na final do campeonato nacional de futsal, ficando a uma vitória de um inédito «penta».

Este domingo, a equipa treinada por Nuno Dias entrou a todo o gás, já vencia por 2-0 com minuto e meio de jogo, fez mais um golo antes do intervalo e mais dois na segunda parte. Os leões, que tinham perdido o primeiro jogo da final, em casa, estão agora em vantagem de 2-1 no duelo pelo título.

Logo aos 28 segundos de jogo, na primeira oportunidade, Alex Merlim deu vantagem ao Sporting. E o 2-0 não demorou: Wesley Reinaldo dobrou a diferença a favor da equipa da casa, na segunda chegada perto da baliza das águias.

O 3-0 surgiu ainda na primeira parte, aos oito minutos, por Taynan, para o resultado verificado ao intervalo.

Na segunda parte, tal como na primeira, o Sporting não precisou de muito tempo para marcar golo: ainda nem com dois minutos jogados, Zicky Té fez o 4-0, na sequência de um canto. O 5-0 surgiu ao minuto 25, por Alex Merlim, num lance habitual do jogador do Sporting, a trabalhar pela ala esquerda, pisando com o pé direito, mas puxando para fora para rematar certeiro com o pé esquerdo.

O Sporting podia até ter conseguido um resultado mais dilatado, já que, antes do 5-0, marcou por Merlim, mas o golo foi anulado com recurso ao Suporte de Vídeo, descortinando-se mão na bola de Diogo Santos. Os leões enviaram ainda uma bola ao poste na etapa complementar.

O coordenador do Benfica, Raúl Moreira, foi expulso do banco já com o 5-0 no marcador, tendo visto o cartão vermelho na sequência de um lance em que esteve em análise possível expulsão de Tomás Paçó, assim não considerada pela equipa de arbitragem. A fechar, a equipa treinada por Cassiano Klein reduziu a desvantagem, com um golo de Chishkala.

O jogo quatro da final, em casa do Benfica, está agendado para as 20 horas de quarta-feira. Caso o Sporting vença, é campeão. Caso seja o Benfica a ganhar, há jogo cinco, em casa dos verde e brancos, no próximo domingo, dia 29.