O Sporting garantiu, na noite de quarta-feira, a passagem às meias-finais da Taça Challenge de voleibol, ao ganhar em Lisboa aos belgas do Decospan VT Menen por 3-1, na segunda mão dos oitavos de final.

Os leões já tinham ganho na Bélgica por 3-0, pelo que a eliminatória ficava logo resolvida nos primeiros sets, que a equipa portuguesa venceu por 25-22 e 30-28.

Com a qualificação assegurada, o resultado no pavilhão João Rocha passou para 2-1, com o Decospan a responder com 27-25, antes de o Sporting fechar o 3-1 com 25-14.

O Sporting continua em grande plano esta época, com 27 vitórias em 28 jogos realizados.

Nas meias-finais, o Sporting, que tem 18 vitórias seguidas, irá enfrentar o Bogdanka Luk Lublin, da Polónia, que afastou o Melilla, de Espanha, com duplo 3-0.

Em 2019, o Sporting foi 3.º na Taça Challenge, tendo ainda registado na competição um 5.º lugar (2023) e dois 9.ºs (2021 e 2022).