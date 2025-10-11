O Sporting conquistou, na tarde deste sábado, a Supertaça masculina de voleibol, ao vencer o Benfica, por três sets a um, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.

A equipa treinada por João Coelho venceu os dois primeiros sets, pelos parciais de 25-23 e 25-17. O Benfica venceu o terceiro set por 26-24 e os leões acabaram por fechar a conquista do título no quarto set, com um parcial de 25-23.

Esta é a quinta Supertaça masculina de voleibol ganha pelo Sporting, depois das da época passada, além das de 1990/91, 1991/92 e 1992/93.

Os verde e brancos repetem o triunfo alcançado na Supertaça em 2024, ano em que também venceram as águias, por 3-1.

O Benfica continua a liderar o palmarés, com 11 títulos na Supertaça.

Sporting soma quarta Supertaça da época nas modalidades

Com o título no voleibol, o Sporting junta esta Supertaça a outras três conquistadas noutras modalidades, neste arranque de época 2025/26.

Também neste sábado, os leões conquistaram a Supertaça no hóquei em patins, ante o FC Porto (4-3, após prolongamento). A 23 de agosto, o Sporting também venceu o FC Porto na Supertaça de andebol (36-29). A 3 de setembro, o Sporting venceu a Supertaça de futsal, ante o Benfica, por 6-1.