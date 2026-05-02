O Sporting venceu o FC Porto na noite deste sábado por 36-29 e sagrou-se tricampeão nacional de andebol, alcançando a maior sequência de títulos do clube neste século no campeonato e o segundo título na época 2025/26, depois da Supertaça.

No Pavilhão João Rocha, no duelo da quarta de seis jornadas da fase de campeão, a equipa treinada por Ricardo Costa foi para o intervalo a vencer por 15-12, confirmando o triunfo com um parcial de 21-17 na segunda parte frente à equipa orientada por Magnus Andersson.

Os leões inauguraram o marcador do jogo e estiveram praticamente sempre em vantagem, com o FC Porto a igualar por três vezes (1-1, 4-4 e 6-6). O Sporting ainda conseguiu estar a vencer por quatro golos aos 13-9 e foi conservando a vantagem que era de três golos ao final dos primeiros 30 minutos.

Na segunda parte, o FC Porto até foi a primeira equipa a marcar, fazendo o 15-13, mas o Sporting foi conseguindo alargar a vantagem, que chegou a ser de seis golos em três ocasiões (20-14, 21-15, 22-16). Já no quarto de hora final, o FC Porto ainda reduziu de 27-22 para 27-25 com três golos seguidos, mas os verde e brancos conseguiram manter sempre a vantagem, que nunca chegou a ser inferior a dois golos e acabou por ser a maior de todo o jogo ao resultado final, de sete golos, com o 36-29. Francisco Costa, com 11 golos, foi o melhor marcador do jogo.

Na classificação, o Sporting, que soma por vitórias os quatro jogos nesta fase (dois deles ante o FC Porto), tem 45 pontos, para 38 do FC Porto, segundo classificado. O Benfica, que neste sábado venceu na visita ao Águas Santas por 31-25, é terceiro com 37 pontos e os maiatos ocupam o quarto lugar, com 29 pontos.

Na próxima jornada, há um Benfica-FC Porto e um Águas Santas-Sporting.

Com o tricampeonato, o Sporting iguala o FC Porto com 24 títulos, ambos com mais 11 do que o ABC, o terceiro clube mais titulado. Os leões ficam agora na mira com o «penta» entre 1968 e 1973 e o «tetra» entre 1977 e 1981.