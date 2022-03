O jogo de futsal entre os juvenis do Sporting e do Caxinas, da terceira fase do campeonato nacional, no domingo, ficou marcado por um gesto de fair-play que é exemplo do que (não só, mas também) deve ser o desporto.

No duelo da 11.ª jornada, no Pavilhão João Rocha, o Sporting já vencia por 1-0 com um golo de Paulo Solinho (32m) quando, aos 36 minutos, Luís Fernandes fez o 2-0 para os leões com um atleta adversário magoado.

Com indicação da equipa técnica do Sporting, comandada por Miguel Velez, os jovens leões abdicaram de disputar a jogada seguinte, com o Caxinas a repor bola ao centro e a fazer o 2-1 por Tomás Pereira, numa caminhada sem oposição para a baliza. O jogo acabaria mesmo empatado, 2-2, com um golo de Diogo Coelho para a formação de Vila do Conde.

Em nota oficial, já esta segunda-feira, através das redes sociais, o Caxinas enalteceu o gesto e o momento. «O mister Miguel Velez mostrou a sua faceta extraordinária de líder, de desportista e, acima de tudo, de saber estar e respeitar os seus adversários. Ao Miguel, o nosso profundo reconhecimento pela sua atitude nobre e respeitosa», escreveram.