O Benfica soma e segue no campeonato nacional de voleibol: neste domingo, as águias venceram em casa o Ala Nun'Álvares Gondomar por 3-0 e chegaram aos 24 pontos conquistados no campeonato em oito jogos.

Também o VC Viana deu continuidade à caminhada quase imaculada na prova, tendo chegado à sétima vitória em sete jogos com um triunfo algo surpreendente fora sobre a Fonte do Bastardo por 3-1.

Já o Sporting, que já soma duas derrotas em seis jogos realizados, venceu o Sporting das Caldas por 3-0.

Resultados e parciais dos jogos deste domingo:

São Mamede - Póvoa, 3-2 (25-20, 21-25, 20-25, 25-17, 15-13)

Benfica - Ala Nun’Álvares Gondomar, 3-0 (25-21, 25-23, 25-15)

Fonte Bastardo - VC Viana, 1-3 (20-25, 23-25, 25-19, 26-28)

Sporting das Caldas - Sporting, 0-3 (20-25, 16-25, 21-25)

Castêlo da Maia - Leixões, 3-0 (5-20, 25-21, 25-20)

Vitória de Guimarães - Esmoriz, 1-3 (22-25, ,26-24, 10-25, 19-25)