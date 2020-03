O Benfica foi à Maia bater o Castêlo e segue na liderança isolada do campeonato nacional de voleibol. As águias venceram por 3-0 com parciais de 23-25, 20-25 e 18-25.

Logo atrás dos encarnados, está o Sporting com 63 pontos, a cinco da liderança. Os leões receberam e bateram o São Mamede por três sets a um (25-18, 23-25, 25-21, 25-21).

Por sua vez, o Sporting de Espinho, terceiro classificado com 54 pontos, precisou de ir à negra para bater o Vitória de Guimarães (25-21, 17-25, 25-19, 17-25, 15-13)







Resultados e classificação do campeonato de Voleibol:



Clube K – Famalicense, 3-0 (25-22, 25-21, 25-16)

Sporting de Espinho - Vitória de Guimarães, 3-2 (25-21, 17-25, 25-19, 17-25, 15-13)

Leixões – Caldas, 0-3 (25-27, 18-25, 12-25)

VC Viana – Esmoriz, 0-3 (21-25, 16-25, 17-25)

Sporting - São Mamede, 3-1 (25-18, 23-25, 25-21, 25-21)

Castêlo da Maia – Benfica, 0-3 (23-25, 20-25, 18-25)

Fonte Bastardo - CN Ginástica, 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)





Classificação:

1. Benfica (68 pontos)

2. Sporting (63 pontos)

3. Sp. Espinho (54 pontos)

4. Fonte Bastardo (53 pontos)

5. Esmoriz (40 pontos)

6. São Mamede (38 pontos)

7. Vitória de Guimarães (37 pontos)

8. Caldas (35 pontos)

9. Clube K (34 pontos)

10. Castêlo da Maia (24 pontos)

11. Famalicense (16 pontos)

12. VC Viana (14 pontos)

13. Leixões (7 pontos)

14. CN Ginástica (3 pontos)