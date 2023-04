A Fonte do Bastardo recebeu e venceu o Sporting por 3-2, esta quarta-feira, no jogo três das meias-finais do campeonato nacional de voleibol, estando a apenas um triunfo de chegar à final.

No terceiro jogo entre açorianos e leões, que se disputou dez dias depois da data inicial - o Sporting não compareceu por «intoxicação alimentar coletiva» - a Fonte do Bastardo venceu com os parciais de 25-19, 22-25, 21-25, 25-22 e 15-13.

No sábado, pelas 18 horas, o Sporting recebe os açorianos, para o jogo quatro. Se os leões vencerem, há um quinto e último duelo, na casa da Fonte do Bastardo, a 12 de abril (20h30, 19h30 nos Açores) para apurar quem vai defrontar o Benfica.

Os encarnados já estão na final, depois de terem eliminado o Leixões por 3-0.