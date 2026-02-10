O Sporting conquistou a primeira vitória desta edição da Liga dos Campeões de voleibol. Na receção aos alemães do Luneburg, os leões levaram a melhor por 3-1.

Entrando na quinta jornada ainda sem pontos conquistados – contrariando os seis pontos do lado alemão – o Sporting teve ume entrada positiva, vencendo logo os dois primeiros sets. As vitórias de 25-21 e 25-19 nos dois primeiros sets ia marcando o bom começo para a equipa lusa.

O Luneburg respondeu e conseguiu vencer o terceiro set com um parcial de 25-16 – o set mais desequilibrado do encontro. No quarto e último set foi preciso sofrer, mas a equipa leonina conseguiu vencer (31-29), garantindo o primeiro triunfo na competição.

Com esta vitória (3-1), o Sporting mantém-se o quarto e último lugar do grupo D com três pontos – a nove do líder Warta Zawiercie, da Polónia, que ainda não jogou na presente jornada. O Luneburg, por sua vez, encontra-se no segundo lugar do grupo com seis pontos.