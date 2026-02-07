O Sporting venceu o Ala Nun’Alvares (3-0) numa partida a contar para a 18.ª jornada da Liga de voleibol. Com este triunfo, os leões seguem líder isolados do campeonato.

A equipa verde e branca acabou por vencer com os parciais de 27-29, 15-25 e 20-25. Este triunfo (3-0) registou a 17.ª vitória seguida para o Sporting no campeonato, que lidera agora com 51 pontos. O Ala Nun’Alvares, por sua vez, encontra-se em oitavo com 21 pontos.

Num jogo em atraso, referente à 13.ª jornada, o Leixões venceu o Espinho (3-0), com os parciais de 25-15, 25-19 e 25-19. Os «bebés do mar» são agora sétimos com 26 pontos. Já Espinho está em sexto com 28 pontos.