O Sporting venceu o Académica de Espinho na tarde deste sábado, em mais um duelo do campeonato nacional de voleibol. Na 12.ª jornada, tanto o líder como o segundo classificado, o Benfica, ganharam por 3-0.

Os leões alcançaram parciais de 25-19, 25-18 e 25-22, impondo domínio sobre a equipa forasteira, que ocupa agora a quinta posição da tabela.

Já o Benfica, que persegue o Sporting na segunda posição, quis seguir o exemplo e venceu por 3-0. Em Viana do Castelo, somou parciais de 24-26, 23-25 e 16-25.

Feitas as contas, o Benfica continua no segundo lugar da prova com 32 pontos, menos dois do que o líder Sporting,

Eis os resultados deste sábado:

Nun’Álvares - São Mamede, 1-3 (25-21, 20-25, 16-25, 25-27)

Sporting - Académica de Espinho, 3-0 (25-19, 25-18, 25-22)

VC Viana – Benfica, 0-3 (24-26, 23-25 e 16-25)

CA Madalena – Leixões, 1-3 (17-25, 17-25, 25-21, 21-25)

Sporting de Espinho - Castêlo da Maia, 1-3 (25-20, 22-25, 20-25, 24-26)

Vitória de Guimarães - Fonte do Bastardo, 3-1 (25-17, 24-26, 25-17, 25-17)