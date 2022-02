A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Fórmula 1 informaram esta segunda-feira que as corridas de sprint vão manter-se no calendário do Mundial na próxima temporada.

Tal como na época passada, haverá três ‘sprint races’: em Imola, Áustria e Brasil.

No entanto, há alterações nas regras.

Desde logo, a pontuação. No ano passado, o vencedor somava três pontos, o segundo classificado somava dois e o terceiro um. Agora, os oito primeiros terão direito a pontos. O primeiro lugar tem direito a oito pontos, o segundo sete e assim sucessivamente, com o oitavo a arrecadar um ponto.

Além disso, na temporada passada quem vencesse esta corrida de sprint garantia a pole position para a corrida de domingo. Em 2022, o vencedor da qualificação de sexta-feira continuará a partir no primeiro lugar para a corrida principal.

De resto, a FIA revelou ainda alterações nas regras para precaver situações como as dos Grande Prémio da Bélgica de 2021, em que, por causa da chuva, apenas se completaram duas voltas da corrida, e atrás do safety Car.

Isso já não será possível, e para haver distribuição de pontos, os pilotos terão de fazer pelo menos duas voltas completas sem safety car ou com safety car virtual.

O organismo prometeu ainda novidades para os próximos dias sobre as ilações retiradas do polémico Grande Prémio de Abu Dhabi, que decidiu o Mundial de Pilotos da época passada a favor de Max Verstappen, da Red Bull.