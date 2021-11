Alexander Zverev é o novo número três do ranking mundial de ténis, atualizado esta segunda-feira.

O alemão de 24 anos ascende a essa posição por troca com Stefanos Tsitsipas, e depois de ter sido eliminado por Medvedev nas meias-finais do Masters 1000 de Paris.

Novak Djokovic continua a ser o número um do mundo, à frente de Daniil Medvedev. Os dois disputaram no domingo a final do torneio de Paris, com o triunfo a sorrir ao sérvio.

Quem continua a continuar é Rafa Nadal: o espanhol, que está atualmente a recuperar de uma lesão, desceu ao sexto posto do ranking ATP.

Nos portugueses, Pedro Sousa subiu três posições e é agora 138.º classificado, ao passo que João Sousa escalou quatro lugares, até à 146.ª posição.