Duplantis eleito Desportista Europeu do Ano
Sueco do salto com vara bateu Carlos Alcaraz e Tadej Pogacar. Vitinha acabou em 18º lugar
O sueco Armand Duplantis, duas vezes medalha de ouro olímpica (Tóquio 2020 e Paris 2024), campeão mundial e recordista do salto com vara, venceu o Prémio de Desportista Europeu do Ano, na 68.ª edição da votação que reúne 23 agências de notícias europeias, entre as quais a Lusa.
Duplantis, 26 anos, apareceu em todas as 23 listas: foi nove vezes 1.º e quatro vezes 2.º, acumulando 184 pontos. Ficou 41 pontos acima do tenista Carlos Alcaraz, que foi segundo classificado, e 50 à frente do ciclista esloveno Tadej Pogacar, que foi terceiro na lista do prémio.
Já o português Vitinha (PSG), que acabou em tercdeiro na Bola de Ouro, surge na 18.ª posição com 13 pontos, empatado com Sébastien Ogier (ralis), Rory McIlroy (golfe) e David Popovici (natação).
Em 2024, Duplantis terminara em terceiro. O vencedor desse ano, o nadador francês Léon Marchand (quatro ouros e um bronze em Paris 2024), caiu agora para a 11.ª posição. Pogacar, segundo em 2024, fecha este ano o pódio.
Top-10 de 2025
1.º Armand Duplantis (Suécia), atletismo - 184 pts
2.º Carlos Alcaraz (Espanha), ténis - 143
3.º Tadej Pogacar (Eslovénia), ciclismo - 134
4.º Femke Bol (Países Baixos), atletismo - 76
5.º Ousmane Dembélé (França), futebol - 70
6.º Lando Norris (Reino Unido), Fórmula 1 - 68
7.º Jannik Sinner (Itália), ténis - 57
8.º Aryna Sabalenka (Bielorrússia), ténis - 56
9.º Marco Odermatt (Suíça), esqui alpino - 45
10.º Johannes Høsflot Klæbo (Noruega), esqui nórdico - 29