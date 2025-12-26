O sueco Armand Duplantis, duas vezes medalha de ouro olímpica (Tóquio 2020 e Paris 2024), campeão mundial e recordista do salto com vara, venceu o Prémio de Desportista Europeu do Ano, na 68.ª edição da votação que reúne 23 agências de notícias europeias, entre as quais a Lusa.

Duplantis, 26 anos, apareceu em todas as 23 listas: foi nove vezes 1.º e quatro vezes 2.º, acumulando 184 pontos. Ficou 41 pontos acima do tenista Carlos Alcaraz, que foi segundo classificado, e 50 à frente do ciclista esloveno Tadej Pogacar, que foi terceiro na lista do prémio.

Já o português Vitinha (PSG), que acabou em tercdeiro na Bola de Ouro, surge na 18.ª posição com 13 pontos, empatado com Sébastien Ogier (ralis), Rory McIlroy (golfe) e David Popovici (natação).

Em 2024, Duplantis terminara em terceiro. O vencedor desse ano, o nadador francês Léon Marchand (quatro ouros e um bronze em Paris 2024), caiu agora para a 11.ª posição. Pogacar, segundo em 2024, fecha este ano o pódio.

Top-10 de 2025

1.º Armand Duplantis (Suécia), atletismo - 184 pts

2.º Carlos Alcaraz (Espanha), ténis - 143

3.º Tadej Pogacar (Eslovénia), ciclismo - 134

4.º Femke Bol (Países Baixos), atletismo - 76

5.º Ousmane Dembélé (França), futebol - 70

6.º Lando Norris (Reino Unido), Fórmula 1 - 68

7.º Jannik Sinner (Itália), ténis - 57

8.º Aryna Sabalenka (Bielorrússia), ténis - 56

9.º Marco Odermatt (Suíça), esqui alpino - 45

10.º Johannes Høsflot Klæbo (Noruega), esqui nórdico - 29