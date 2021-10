O Benfica conquistou, na tarde deste sábado, a Supertaça de voleibol em masculinos, ao bater o Sporting na final disputada no Pavilhão Municipal de Santo Tirso, por 3-2.

A equipa comandada pelo brasileiro Gersinho até se adiantou graças a um parcial favorável de 23-25 no primeiro set, mas os comandados do também brasileiro Marcel Matz conseguiram depois dar a volta às contas, vencendo na 'negra'.

No segundo set, os encarnados venceram por 25-21, tendo dado a volta com um 25-23 no terceiro set.

No quarto set, sem dúvida o mais emocionante, as águias desperdiçaram vários pontos de jogo e o Sporting acabou por fazer o 2-2, graças a um parcial de 30-32.

No quinto set, o Benfica venceu por 15-12 e acabou a fazer a festa para o primeiro título em 2021/2022.

Esta é a décima Supertaça do historial do Benfica, a quarta consecutiva. Depois do triunfo do Sp. Espinho em 2017, as quatro últimas edições foram ganhas pelos lisboetas.