O Livro dos Recordes do Guinness anunciou esta terça-feira que o surfista alemão Sebastian Steudtner é o novo recordista da maior onda do mundo, com 26,21 metros.

A certificação da maior onda, surfada na Praia do Norte, na Nazaré, em 29 de outubro de 2020, foi entregue por um juiz do Guinness, no forte de S. Miguel, ao surfista que se mostrou muito orgulhoso de ter surfado uma onda «criada por uma tempestade» e que prova que «qualquer coisa que se queira muito fazer na vida é possível».

«Não nasci num país com ondas», conta o surfista alemão, acrescentando que também não teve «oportunidade, em criança, de viajar por países e surfar», sustentando que teve que usar a sua «motivação» para se mudar para «o outro lado do planeta» e dedicar-se ao surf, desporto do qual nunca desistiu.

O primeiro surfista a bater um recorde na Nazaré foi o havaiano Garrett McNamara, quando surfou uma onda com 23,77 metros de altura, a 1 de novembro de 2011.

Em 2017, esse recorde foi batido pelo brasileiro Rodrigo Coxa, também na Praia do Norte, onde surfou uma onda de 24,38 metros.