Portugal sagrou-se vice-campeão europeu de surf adaptado.

Em Valdoviño, na Galiza, a seleção lusa fechou a participação com sete medalhas, tendo sido apenas superada pela anfitriã Espanha.

«Fomos vice-campeões europeus com uma prestação coletiva excelente. Não houve grandes falhas e hoje [sexta-feira] conquistámos mais duas medalhas, com o Afonso e o Pedro, fechando a participação com chave de ouro. Agora é refletir e ver a melhor equipa para o Mundial, com perspetivas boas e muita motivação. Este Europeu foi, também, uma excelente preparação para o Mundial, onde tentaremos obter mais medalhas para Portugal», referiu o selecionador Tiago Priet.

A «jogar» em casa, a seleção espanhola conquistou o título coletivo, tendo beneficiado do facto de ter apresentado uma equipa com atletas em todas as divisões, representação que Portugal não teve.

«Este Europeu foi uma prova bastante dura mas que nos correu muito bem. As apostas da Federação foram cumpridas, com inclusão de alguns atletas a quem decidimos dar uma oportunidade, numa equipa ligeiramente diferente, e estão todos de parabéns. Permite-nos sonhar com outras participações a nível internacional, pelo que estamos já a tentar reunir verbas para ir ao Mundial em novembro, na Califórnia», afirmou João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf.