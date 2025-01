Gabriel Medina começou da pior forma o ano de 2025: o surfista brasileiro lesionou-se durante durante um treino na Praia de Maresias, no litoral de São Paulo, tendo contraído uma lesão no tendão do músculo peitoral.

Medina foi operado e agora enfrenta uma paragem no mínio de meio ano.

«A cirurgia foi bem sucedida e conseguimos reconstituir o tendão da forma adequada. Passado o período inicial de recuperação, Gabriel começará sessões intensivas de fisioterapia. Deverá estar apto a voltar aos treinos entre quatro a seis meses e às competições entre 6 a 8 meses», disse o médico Breno Schor, que o operou.