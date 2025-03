Yolanda Hopkins foi eliminada, este domingo, na terceira ronda da etapa de Peniche do circuito mundial de surf, ao perder com a campeã mundial, Caitlin Simmers, dos Estados Unidos, terminando a prova no nono lugar. No ano passado, a surfista lusa tinha alcançado a quinta posição.

Na quinta bateria da ronda, disputada na Praia de Supertubos, em Peniche, a portuguesa somou 8,03 pontos (5,00 e 3,03 nas duas melhores ondas), contra os 13,24 da norte-americana, que lidera atualmente o ranking da WSL e venceu a etapa portuguesa em 2023.

Com a eliminação de Yolanda, Portugal ficou sem atletas em prova, depois da eliminação de Frederico Morais nas repescagens.