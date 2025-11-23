O surfista português António Dantas sagrou-se neste domingo o campeão europeu de longboard, na etapa decisiva que decorreu na Praia do Guincho, em Cascais.

O surfista luso assegurou a vitória na última etapa do European Tour of Longboard, competição promovida pela European Surfing Federation (ESF), que decorreu desde sexta-feira, na Praia do Guincho.

O presidente da Federação Portuguesa de Surf, Gonçalo Saldanha, afirmou que estas são conquistas «importantes para se motivar mais praticantes da modalidade», salientando que assim «fica mais fácil motivar atletas a juntarem se à tribo».

Já o selecionador nacional de longboard, e treinador de António Dantas, João Ferreira, afirma que esta vitória «é o culminar de um trabalho conjunto de dez anos e um trabalho que já vem de mais de duas décadas».

Portugal voltou a receber uma etapa do circuito europeu de longboard mais de 12 anos depois, assinalando o regresso do país ao principal panorama competitivo da modalidade.