A surfista portuguesa Teresa Bonvalot, eliminada na quinta-feira nos oitavos de final da segunda etapa do Challenger Series da Liga Mundial de surf (WSL), na Ericeira, viveu um momento de alguma aflição durante a eliminatória, ao ser abalroada pelas fortes ondas.

Bonvalot, que completou precisamente 22 anos na quinta-feira, ainda acabou por levar com mais algumas ondas junto às rochas no momento do resgate, em que era ajudada por algumas pessoas. Porém, tudo não passou de um pequeno susto antes do regresso imediato à água, altura em que foi aplaudida por alguns dos presentes.

Bonvalot, tal como Yolanda Sequeira, foi eliminada nos «oitavos», deixando Portugal sem representantes na Ericeira.