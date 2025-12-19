VÍDEO: surfista britânica afirma ter batido novo recorde na Nazaré
Laura Crane acredita ter ultrapassado a fasquia da maior onda jamais surfada por uma mulher
Pode ter saído do último Nazaré Big Wave Challenge, no sábado, um novo recorde mundial. Pelo menos é o que afirma Laura Crane, surfista britânica, originária de Devon, que acredita ter batido o recorde de maior onda surfada por uma mulher.
Atualmente, o máximo fixado é de 22.4 metros, pela brasileira Maya Gabeira, também na Nazaré. Laura espera agora pelas medições da entidade que organiza o evento na Nazaré para perceber se realmente ultrapassou essa fasquia.
«Após surfar esta onda senti uma grande sensação de felicidade. Ao olhar para a onda por cima do ombro senti um grande choque. Nunca tinha visto uma tão grande na minha vida. Há também uma sensação de medo e é preciso confiar em ti mesmo, na prancha e na própria onda», afirmou a surfista à BBC.
Laura Crane é conhecida por tentar surfar ondas de grande dimensão. Também ganhou reconhecimento no Reino Unido após participar no reality show 'Love Island'.
No capítulo masculino, a maior onda surfada teve a autoria do alemão Sebastian Steudtner, em 2020, na Nazaré. Atingiu os 26.21 metros (!).